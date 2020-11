Trump hrozí dalšími stížnostmi na volby, původní obvinění ale značně zredukoval

"Brzy půjdou k soudu velké případy, které ukážou neústavnost letošních voleb a nehorázné činy, jejichž cílem bylo změnit výsledek!" napsal Trump.

Many of the court cases being filed all over the Country are not ours, but rather those of people that have seen horrible abuses. Our big cases showing the unconstitutionality of the 2020 Election, & the outrage of things that were done to change the outcome, will soon be filed!