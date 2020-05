Trump hrozí, že nechá přesunout nominační sjezd republikánů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americký prezident Donald Trump dnes na twitteru pohrozil, že přesune letní nominační sjezd republikánské strany ze Severní Karolíny. Stalo by se tak podle něj v situaci, kdy by tam v době zamýšleného konání akce stále platily společenské restrikce spojené s pandemií covidu-19, které by průběh republikánského setkání omezovaly.