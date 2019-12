"Trump je patologický lhář." Demokratičtí kandidáti na prezidenta schvalují impeachment

Favorit demokratického klání, bývalý viceprezident Joe Biden označil odstranění Trumpa z funkce prezidenta za "ústavní nutnost". Podle senátora Bernieho Sanderse je současný šéf Bílého domu "patologický lhář", který zneuctil úřad prezidenta.

Hlavu státu kritizovaly také senátorky Elizabeth Warrenová a Amy Klobucharová. Pustily se také do korupce, která podle nich panuje za Trumpovy vlády ve Washingtonu. Podle Klobucharové by měl Trump nechat v Senátu vypovídat jako svědky členy své administrativy. "Pokud si prezident Trump myslí, že by neměl čelit ústavní žalobě, neměl by se bát vyslat vlastní svědky," řekla. "Prezident není v Americe králem. Zákon je králem," dodala Klobucharová.

zdroj: YouTube

Sněmovna reprezentantů, která vznesla ve středu proti Trumpovi ústavní žalobu, viní prezidenta ze zneužití úřadu a obstrukcí vůči Kongresu. Trump impeachment označil za pokračování největšího honu na čarodějnice v americké historii. Očekává se, že Senát, kde mají většinu Trumpovi republikáni, impeachment zamítne.

Demokraty kvůli ústavní žalobě Trump dnes na twitteru kritizoval. "Chci okamžitý proces," napsal mimo jiné. Republikáni, kteří ovládají Senát, jsou podle něj díky demokratům jednotní jako nikdy dřív.

Kromě Bidena, Sanderse, Warrenové a Klobucharové se šesté debaty uchazečů o demokratickou nominaci do prezidentských voleb v příštím roce dnes zúčastnili také starosta města South Bend Pete Buttigieg, miliardář Tom Steyer a podnikatel Andrew Yang.

Podle agentury Reuters se v debatě mimo jiné znovu projevila silná rivalita mezi Warrenovou a Buttigiegem. Tentokrát se střetli kvůli transparentnosti financování svých kampaní. Podle agentury DPA se 37letý Buttigieg stal terčem útoků ostatních kandidátů kvůli tomu, že v několika posledních průzkumech veřejného mínění jeho preference rostly.

Kromě ústavní žaloby na prezidenta uchazeči o demokratickou nominaci dnes debatovali také o migraci, hospodářství či zdravotnictví. Nad posledním z témat se střetli Biden se Sandersem, kteří v průzkumech veřejného mínění obsazují pravidelně první a druhé místo.