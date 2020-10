Trump je podle experta biohazard. Návrat prezidenta do Bílého domu vyvolal vlnu kritiky

"Je nevysvětlitelné, že prezident Spojených států, který aktivně šíří miliony částic viru, vejde bez roušky do té budovy, v níž je ohromné množství zaměstnanců," prohlásil profesor Jonathan Reiner z lékařské fakulty Univerzity George Washingtona s odkazem na Trumpův návrat do Bílého domu.

Here’s tonight’s segment from @OutFrontCNN w/ @ErinBurnett & @drsanjaygupta & @jeremyfaust & @abbydphillip. The president is a biohazard, yet he feels no hesitation to take off his mask and stroll into the White House. I hope staffers had the good sense to run for their lives. — Jonathan Reiner (@JReinerMD) October 6, 2020

Prezident se na cestě z nedaleké nemocnice Waltera Reeda zastavil na jednom z balkónů své rezidence před čtveřicí amerických vlajek, sundal si roušku a ukazoval přítomným kamerám vztyčené palce a krátce také zasalutoval. Následně se stále bez roušky odebral do Bílého domu, kde jej obklopil tým lidí a nahrál s ním video, jež se krátce nato objevilo na sociálních médiích.

"Každý lídr by udělal to, co já. Vím že je tu riziko. Ale to je OK. A teď je mi líp. Možná jsem imunní, nevím," řekl Trump ve videu, v němž znovu vyzval Američany, aby se viru nebáli, dál pokračovali ve svých životech a nenechali se nemocí zastrašit. Již dříve prohlásil, že se cítí jako před 20 lety.

Řada médií a odborníků však poukazuje na to, že Trump svými výroky zlehčuje nebezpečí plynoucí z nemoci, která je v USA spojována s už více než 210.000 úmrtími. Svou vlastní zkušenost s covidem-19 přitom zakládá na výjimečné lékařské péči, kterou obdržel v jedné z nejlepších vojenských nemocnic v USA. Trump tam byl převezen helikoptérou jen den po oznámení pozitivního výsledku testu a kromě přípravku remdesivir obdržel například i experimentální lék vyvíjený společností Regeneron, který lékaři používají zatím jen v klinických studiích a pro běžné pacienty je v podstatě nedostupný.

Nejvýše postavená demokratka v Kongresu Nancy Pelosiová se obává, že se Trump snažil vrátit do Bílého domu jen z politických důvodů. "Pokud si ohledně tohoto viru počíná lehkovážně, jak to činil až dosud, je to nebezpečné pro americký lid," poznamenala v televizi MSNBC.

Trumpův vyzyvatel v nadcházejících prezidentských volbách Joe Biden znovu kritizoval Trumpův postoj k rouškám. "Doufal bych, že prezident, po tom všem, čím si prošel (...), bude předávat americkému lidu tu správnou lekci: Na rouškách záleží," řekl demokrat.

Agentura AP pak upozornila na to, že se Bílý dům Trumpovým návratem proměnil na oddělení s nejméně dvěma nakaženými pacienty - Trumpem a jeho ženou Melanií. V budově přitom pracují desítky lidí a řada z nich se nyní obává, že by mohli být rovněž vystaveni nákaze. Podle AP si řada příslušníků prezidentovy ochranky stěžovala na to, že Bílý dům přistupuje velmi laxně k nošení roušek a nebere ohledy na možný přenos nemoci mezi zaměstnanci rezidence.

Obavy z nákazy nyní rostou také mezi reportéry amerických médií, kteří pokrývají dění Bílém domě. Třem z nich v posledních dnech vyšly pozitivní testy, podle mnohých se v prezidentském sídle dodržují doporučení odborníků na veřejné zdraví jen velmi laxně. Obavy ještě narostly poté, co se nákaza potvrdila u tiskové mluvčí Kayleigh McEnanyové. Ta přitom ještě ve čtvrtek pořádala brífink, při němž neměla na ústech roušku.

Reportérka televize CNN Kaitlan Collinsová označila jednání tiskového oddělení Bílého domu za "přinejlepším nezodpovědné". "Je to frustrující," prohlásil Jonathan Karl ze stanice ABC. "Upřímně, jsem z toho naštvaný," dodal.