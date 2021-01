Trump má na rukou krev lidí, zní z USA. Po středeční rebelii přichází o příznivce

Někteří to nazývají šílenstvím, jiní poslední kapkou. K chaosu, který mnoho politiků i novinářů označuje za v moderních amerických dějinách ojedinělý či šokující, došlo při zasedání obou komor Kongresu.

Ty měly potvrdit vítězství demokrata Joea Bidena v listopadových prezidentských volbách. Zatímco pro mnoho většinu Američanů mělo jít o den, kdy se konečně oficiálně rozhodne o konci Donalda Trumpa, jeho zarytí příznivci jej využili k nepokojům a na několik hodin ovládli budovu Kongresu.

Není divu. Sám Trump podle BBC několik týdnů předem poukazoval na 6. leden jako na den zúčtování, vyzýval podporovatele, aby přišli do Washingtonu, a tlačil na Mik Penceho, aby ho na poslední chvíli podržel.

"Jediné, co musí Mike Pence udělat, je poslat je (hlasy) zpátky státům, a vyhráli jsme. Udělej to Mikeu," napsal například Trump. To se ale nestalo. Pence mu naopak vzkázal, že není možné, aby v Kongresu zablokoval potvrzení výsledku prezidentských voleb. A právě on předsedal společnému zasedání obou komor Kongresu.

V posledních týdnech nejde o nic nového. Trump opakovaně odmítá uznat výsledky listopadových voleb a tvrdí, že došlo k podvodu. Důkazy žádné nepředložil, toto tvrzení ale zopakoval i včera před svými příznivci. V jedné z chvil, kdy kopal všude kolem sebe.

"Nikdy se nevzdáme. Naše země toho má už dost. Nemůžete uznat prohru, jde o krádež," burcoval Trump a kritizoval útočil na média, technologické společnosti, majitele sociálních sítí i politiky. Zkrátka všechny, kteří nešli na ruku jeho myšlenkám.

Kritice se nevyhnuli ani někteří republikáni, kteří v posledních týdnech odmítli prezidenta podporovat. Právě osoba končící hlavy státu ale stranu rozklížila. To ostatně potvrdil i sám Trumpův syn, Donald Trump junior, který vyzval spolustraníky, aby se za jeho otce postavili, s tím, že "už to není jejich republikánská strana, je to republikánská strana Donalda Trumpa."

Zatímco se na veřejnosti odehrávala soukromá Trumpova show, politici Trumpa pohřbívali. Donald Trump totiž podle CNN přinesl do země rozdělení, nepokoje a nestabilitu. A mnoho politiků si podobně jako velká část veřejnosti přála, aby už Trump konečně ve své funkci skončil.

Ostatně například vůdce většiny Senátu Mitch McConnell si oblékl tmavý oblek a kravatu. Oděv, který se nosí na pohřeb. Podle BBC jednoduše přišel Donalda Trumpa pohřbít.

"Pokud by byly tyto volby otočeny pouhým obviněním ze strany, která prohrála, vstoupila by naše demokracie do spirály smrti. Národ by už nikdy nepřijal další volby a každé čtyři roky by se bojovalo o moc, za každou cenu," uvedl.

Tváří v tvář konečné porážce ale Trumpovi i jeho podporovatelům došlo, že pokud se něco nestane teď, tak nikdy. Pro mnoho Trumpových příznivců byla podle Politica středa tou poslední kapkou. A vrhli se na Kapitol.

Dav lidí se k němu přesunul právě z Trumpova mítinku a atmosféra byla každou minutou vyhrocenější. Několik stovek demonstrantů následně poté protrhlo bezpečnostní zábrany a ovládlo celé prostranství před budovou.

Někteří se poté začali dobývat do budovy, a v tu chvíli bylo jasné, že situace je zlá. Ochranka ani hrstka policistů nedokázala demonstranty zadržet a další pořádkové síly byly na cestě. Obě komory Kongresu sice jednaly separátně, okamžitě ale přerušily jednání.

Úřady povolaly do akce národní gardu, na místo dorazily pořádkové síly z Marylandu a Virginie, byli povoláni příslušníci Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a vyhlášen dvanáctihodinový zákaz vycházení. Ani to ale nezabránilo škodám, z nichž ty největší byly na životech. Zemřeli čtyři lidé.

"Donald Trump způsobil toto povstání svými lži a konspiračními teoriemi o tom, že volby jsou zmanipulovány proti němu," prohlásil podle Politica Scott Jennings, bývalý poradce prezidenta George W. Bushe. A nejde o ojedinělý názor.

"Trump shromáždil své podporovatele a proměnili je v násilný, právo nerespektující destruktivní dav," uvedla televize CNN. A navzdory urgentním výzvám, aby dosluhující prezident odvolal své příznivce, mu trvalo dvě a půl hodiny, než demonstrantům vzkázal, aby "šli domů". I přesto si ale neodpustil další poznámku o volbách.

Nepokoje budou mít zcela jistě dohru, z nichž jedna už je na snadě. Od Trumpa se odvrací další jeho příznivci. Podle amerických televizí končí například členové štábu Melanie Trumpové. Výpověď podává manažerka Rickie Niceta nebo tisková mluvčí Stephanie Grisham. A spekuluje se o tom, že během následujícího dne odejdou i další členové Trumpovy administrativy.

"Poprvé za čtyři roky se zdá, že se Trumpova loajalita rozpadá. V Bílém domě padají výpovědi, dokonce i někteří republikáni vyzývali Trumpa k rezignaci, další loajalisté ho prosili, aby odstoupil," píše Politico s tím, že Trump v tuto chvíli mlčí.

Kdo naopak mluví jsou lidé, kteří nemají pochyby o tom, že končící prezident má na rukou krev a za nepokoje nese plnou odpovědnost. "Prezident způsobil, že k tomuto protestu došlo. Je jediný, kdo to zastaví," prohlásil pro ABC News bývalý guvernér New Jersey Chris Christie.

Tom Bossert, Trumpův bývalý poradce pro vnitřní bezpečnost a boj proti terorismu, prohlásil, že Trump "nepodloženě podkopával americkou demokracii celé měsíce a nese vinu za toto obléhání."