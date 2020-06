Trump má nošení roušek za osobní rozhodnutí každého člověka

"Je každého osobní volbou, zda bude nosit roušku, nebo ne," reagovala McEnanyová na žádost o komentář k novému nařízení ve floridském městě Jacksonville. Tamní místní úřady počínaje dnešním odpolednem nařídily kvůli zhoršení epidemické situace povinné nošení roušek na veřejných místech, kde není možné dodržet dostatečný odstup.

"Vyzývá lidi, aby se rozhodli tak, jak to bude nejlepší pro jejich bezpečnost. Zároveň mi řekl, že nemá problém s rouškami a ani s tím, co místní samosprávy vyžadují," dodala McEnanyouvá.

Ač roušky doporučují jako preventivní opatření odborníci, americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a také Světová zdravotnická organizace (WHO), Trump jejich vřelým zastáncem není. V dubnu například prohlásil, že prezident by v roušce nevypadal dobře, proto ji nenosí. Nedávno zase podle CNN naznačil, že někteří Američané si takto ústa a nos zakrývají, aby vyjádřili nesouhlas s jeho vládou.

Téma roušek je v USA nadále aktuální, protože zemi se nedaří šíření koronaviru zastavit. V původních ohniscích, jako byl například New York, se situace sice výrazně zlepšila, mezitím se ale objevila nová místa, odkud se nákaza šíří. Příkladem jsou státy Texas, Arizona, Florida, Georgie či část Kalifornie.

Washingtonská univerzita na základě předpovědi svého Institutu pro měření a vyhodnocování zdraví (IHME) odhaduje, že do 1. října zemře v USA 179.000 lidí s covidem-19. Pokud by ale roušky nosilo 95 procent Američanů, zachránilo by to do počátku října 33.000 životů, uvádí IHME.

V USA, kde žije 330 milionů obyvatel, se koronavirem podle propočtů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) dosud nakazilo 2,56 milionů lidí, z nichž zhruba 126.000 komplikacím souvisejícím s infekcí podlehlo.