Odchod Harrisové zužuje pole uchazečů o prezidentskou funkci přesně dva měsíce před začátkem stranických primárek a dává šanci dalším demokratickým uchazečům získat si přízeň senátorčiných stoupenců.

Don’t worry, Mr. President. I’ll see you at your trial. https://t.co/iiS17NY4Ry