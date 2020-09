Trump mlžil kolem pandemie záměrně. Nechtěl tak prý vyvolat paniku

V rámci své připravované knihy pod názvem Rage se novinář Bob Woodward několikrát setkal s Donaldem Trumpem. Během osmnácti rozhovorů s prezidentem hovořili na různá témata od koronaviru po vývoj nového systému jaderných zbraní. S Trumpovým svolením byly veškeré rozhovory nahrávány.

CNN nedávno zveřejnila nejen úryvek ze samotné knihy, na veřejnost se dostaly i audio nahrávky některých rozhovorů. V rozhovoru datovaném k 7. lednu Trump řekl, že ohledně koronaviru vedl debatu s čínským prezidentem Xi Jinpingem, přičemž podotkl, že koronavirus je smrtelnější než chřipka.

Od propuknutí pandemie ve Spojených státech ale prezident Trump ubezpečoval občany o tom, že „virus nakonec sám zmizí“ a že „má situaci plně pod kontrolou.“ Prezident silně kritizoval i myšlenku plošné karantény. Tehdy argumentoval tím, že během epidemie chřipky, na kterou umírají ročně tisíce lidí, se podobná opatření také nezavádějí.

Guvernéři jednotlivých států a starostové měst tak byli nuceni vzít situaci do vlastních rukou. Ovšem přestože se doposud v určité formě karantény ocitlo na 97 % Američanů, téměř půl roku od výskytu prvních případů mají Spojené státy necelých 6,5 milionu nakažených a přes 190 000 mrtvých.

Na jednotném strategickém postupu se Trump neshodl ani s předními experty na infekční onemocnění z řad svého krizového štábu. V červenci potvrdil americký epidemiolog Anthony Fauci, že již dva měsíce neměl možnost s prezidentem o vývoji pandemické situace hovořit. To uvedl pro Financial Times krátce poté, co o něm Trump prohlásil, že učinil mnoho chybných rozhodnutí.

Během nedávné tiskové konference Trump své kroky nadále hájil. O koronaviru prý mlžil proto, že nechtěl mezi lidmi vyvolat zbytečnou paniku. Tvrzení o tom, že je lhář, popírá. ,,Jako prezident chci lidem ukázat sebejistotu a sílu. Zároveň chci ukázat, že si s tím naše země poradí, ať tak nebo tak."

Trump nezapomněl podotknout, že v reakci na koronavirus si Spojené státy vedou mnohem lépe než Evropská unie. Na dotaz, proč Woodwardovi, jehož práce v minulosti přispěla na příklad k resignaci prezidenta Nixona, interview poskytl, řekl, že tak učinil „čistě ze zvědavosti“. Dle Trumpa měl Woodward včas upozornit úřady, pokud měl pocit, že situaci kolem koronaviru zlehčuje.

Ani po zveřejnění nahrávek svůj postoj Trump ale nezměnil. Nyní staví Bílý dům na konceptu kolektivní imunity. ,,V momentě, kdy dosáhneme určitého čísla, virus zmizí,“ řekl prezident Lauře Ingraham z Fox News. Dle Fauciho se ale jen s těží podaří virus eliminovat. Naopak dle jeho názoru se nemusí podařit dostat situaci pod kontrolu ani počátkem příštího roku.