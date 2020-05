Trump může uškodit vakcíně proti covid-19, ukázal průzkum. Stačí, aby řekl tohle

Průzkum agentury Reuters/Ipsos proběhl mezi 13. a 19. květnem, týkal se 4 428 dospělých lidí a ukázal nedůvěru Američanů v prezidenta Donalda Trumpa. Více než jedna čtvrtina (36 %) respondentů na dotaz, jestli by byli ochotní přijmout vakcínu na covid-19, kterou by Trump označil za bezpečnou, odpověděli „spíše ne“. Pouze 14 % uvedlo, že po doporučení Trumpa by vakcínu přijali.

K vytvoření kolektivní imunity v USA musí mít protilátky nejméně 70 % Američanů. Skepticismus v oblasti očkování by mohl představovat velký problém, protože podle odborníků je vakcína na covid-19 jediný způsob, jak Američany zcela vrátit do normálního života. Většina respondentů uvedla, že důvěru v očkování vysloví pouze v případě, že potvrzení bezpečnosti vydá Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Podle odborníků jsou hlavními viníky dezinformace na sociálních sítích, které u obyvatel vyvolávají pochybnosti. „Není divu, že tak významné procento Američanů nebude chtít vakcínu přijmout, kvůli hrozným zprávám, absenci komunikačního plánu kolem vakcíny a hlavně kvůli agresivnímu postoji odpůrců očkování,“ řekl podle Fox News Peter Hotez, děkan Národní školy tropického lékařství na Baylor College of Medicine.

Polovina dotázaných vyjádřila důvěru v očkování a souhlasí s tím, že vakcíny jsou bezpečné jak pro děti, tak i pro dospělé. Odborníci se ale domnívají, že je stále možné přesvědčit lidi, kteří nezastávají jednoznačný postoj proti vakcíně na covid-19.