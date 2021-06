Trump na setkání s příznivci kritizoval volby a Bidena za imigrační politiku

"Získáme zpět Sněmovnu reprezentantů, získáme zpět Senát, Ameriku, a to brzy," řekl Trump v sobotu před několikatisícovým davem svých fanoušků.

Bývalý prezident mimo to opět zpochybnil listopadové volby, v nichž ho porazil demokrat Biden. "Zaznamenali jsme masivní vítězství, z kterého udělali něco, co by nemělo nikdy být dovoleno," citovala Trumpa agentura AP. Trump tak kritizoval zcela legitimní proces sčítání hlasů, při němž získal navrch Biden s tím, jak přicházely výsledky z měst tíhnoucích k demokratům v klíčových státech a byly započítány korespondenční hlasy, podotkla AP. Velkou pozornost ve svém projevu pak věnoval zvyšujícímu se počtu migrantů, kteří se pokoušejí dostat do USA přes hranici s Mexikem.

Sobotní akce znamená pro Trumpa návrat k hromadným shromážděním, které byly v minulosti rozhodující pro udržení jeho voličské základny. Prezidentský úřad republikán opouštěl v lednu za dozvuků útoku svých příznivců na sídlo Kongresu. K násilnému vniknutí do budovy Kapitolu 6. ledna povzbudil své stoupence projevem, v němž zopakoval svá dřívější nepodložená tvrzení o podvodech při volbách.

V únoru pak Trump přestál druhou ústavní žalobu, která byla iniciována po nepokojích v Kapitolu. Zároveň si udržel široký vliv v Republikánské straně, částečně také díky skutečnosti, že zatím nechává otevřenou otázku, zda hodlá opět kandidovat v příštích prezidentských volbách.