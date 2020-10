Trump nakažen koronavirem. Ze světa přicházejí reakce, některé jsou uštěpačné

Český premiér Andrej Babiš poznamenal, že potvrzená nákaza Trumpa na delší dobu vyřadí z předvolební kampaně.

"Je to problém, protože bude asi 14 dní vyřazen z prezidentské kampaně. Myslím, že pro něj je kontaktní kampaň silná stránka, takže si myslím, že ztratí čas, ty dva týdny mu můžou chybět," uvedl předseda vlády ČR, který je aktuálně v Bruselu na summitu Evropské unie.

Prezident Trump svůj pozitivní test na virus SARS-CoV-2 oznámil těsně před sedmou ráno SELČ s tím, že pozitivní je rovněž jeho manželka Melania. Zpráva otřásla Spojenými státy jen měsíc před vyvrcholením voleb, v nichž Trump 3. listopadu obhajuje prezidentský mandát.

"Samozřejmě přejeme prezidentu Trumpovi, aby se rychle zotavil," citovala agentura Reuters mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova, který na jaře sám nemoc covid-19 prodělal. Koronavirus se nevyhnul ani britskému premiérovi, který dokonce kvůli nákaze před několika měsíci strávil tři dny na jednotce intenzivní péče. "Přeji prezidentu Trumpovi a první dámě všechno dobré. Doufám, že se oba z koronaviru rychle uzdraví," napsal dnes Johnson na twitteru.

Podobně se vyjádřil indický premiér Módí, šéf WHO Tedros nebo předseda unijních summitů Charles Michel.

"Covid-19 je bitva, v níž nadále všichni bojujeme. Každý den. Nehledě na to, kde žijeme," dodal belgický předseda Evropské rady. Merkelová později zaslala vzkaz skrze svého mluvčího Steffena Seiberta.

Chancellor #Merkel : I send Donald and Melania Trump all my best wishes for a full and speedy recovery from their #COVID19 infection. @POTUS @FLOTUS

Agentura AP si všímá i reakcí, z nichž je cítit jistá míra škodolibosti vzhledem k Trumpově neustálé bagatelizaci koronavirové nákazy. "Přejeme prezidentovi a první dámě všechno dobré, ale ukazuje to, že nikdo není vůči covidu-19 imunní," uvedl v televizním rozhovoru australský ministr zemědělství David Littleproud.

"Je to potvrzení, že virus může zasáhnout všechny, včetně těch, kteří dávali najevo skepticismus. Přeji mu rychlé uzdravení," řekl mluvčí francouzské vlády Gabriel Attal.

Šéfka samosprávy japonského hlavního města Tokio Juriko Koikeová zase při tiskové konferenci na otázku ohledně Trumpa reagovala slovy, že zpráva jí připomenula, "v jaké míře se v Japonsku nosí roušky". Její výrok lze chápat jako narážku na Trumpovy sporné postoje k účinnosti obličejových pokrývek, byť Koikeová je přímo nezmínila. Prezident USA přínos roušek zpochybňuje a při úterním televizním duelu zesměšňoval přístup svého volebního vyzyvatele Joea Bidena, který prý "má masku, kdykoli jej vidíte".

President Trump and the first lady have paid the price for his gamble to play down the COVID-19. The news shows the severity of the US’ pandemic situation. It will impose a negative impact on the image of Trump and the US, and may also negatively affect his reelection.