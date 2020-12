Trump neuspěl s další stížností na volby, tentokrát v Michiganu

"Tato žaloba se zdá být ani ne tak zaměřená na dosažení pomoci, kterou žalobci požadují (...), jako spíš na dopad jejich obvinění na víru lidí v demokratický proces a na jejich důvěru v naši vládu," uvedla soudkyně Linda Parkerová. Trumpův tým zatím rozhodnutí nekomentoval.

Biden zvítězil v Michiganu o asi 154.000 hlasů a tamní úřady již výsledek potvrdily jako definitivní. Trump žalobou žádal, aby soud výsledek zneplatnil s odkazem na údajné volební podvody. Soudkyně dnes však v odůvodnění svého rozhodnutí uvedla, že žaloba byla založena na "teoriích, domněnkách a spekulacích", přičemž neobsahovala v podstatě žádné důkazy o údajných pochybeních.

Trump opakovaně nepodloženě hovoří o volebních podvodech v klíčových státech, ve kterých prohrál, jeho obvinění však odmítají soudy i volební činitelé. Žaloby jeho týmu již bez výjimky selhaly v Arizoně, Georgii, Pensylvánii, Nevadě a Wisconsinu.

Ačkoli jsou Trumpovy šance na změnu volebního výsledku podle expertů prakticky nulové, prezidentovi se podle průzkumů u svých podporovatelů daří podrývat důvěru v důvěryhodnost voleb a tím i legitimitu nastupujícího prezidenta.

Státní tajemnice státu Michigan Jocelyn Bensonová, která zodpovídá za tamní volby, dnes na twitteru napsala, že se v sobotu večer před jejím domem sešlo několik několik ozbrojených protestujících. Údajně křičeli "nemravnosti" a mimo jiné také heslo "stop the steal" (zastavte tu krádež), kterou po volbách používají Trumpovi příznivci.

The individuals gathered outside my home targeted me as Michigan’s Chief Election officer. But their threats were actually aimed at the 5.5million Michigan citizens who voted in this fall’s election, seeking to overturn their will. They will not succeed in doing so. My statement: pic.twitter.com/RSUnPSN4Aa