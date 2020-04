Trump nevěří průzkumům. Popírá, že preferují Bidena

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Donald Trump nevěří, že jeho zřejmý protikandidát v prezidentských volbách Joe Biden vychází lépe v průzkumech veřejného mínění. Řekl to v Bílém domě zpravodaji agentury Reuters. Podle průzkumu, který agentura pořídila ve spolupráci se společností Ipsos, by Bidena ve volbách podpořilo 44 procent Američanů, Trump by dostal o čtyři procenta méně.