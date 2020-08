Trump obrátil ohledně volení poštou, na Floridě ho doporučuje

Florida je přitom jedním z hlavních takzvaných bitevních států, kde se bude rozhodovat o tom, kdo bude od ledna na další čtyři roky šéfem Bílého domu, píše agentura Reuters.

Možnost zaslat hlasovací lístek poštou prosazuje především řada demokratických politiků jako možnost, jak snížit riziko přenosu koronaviru během voleb. USA totiž co do absolutních čísel zasáhla pandemie covidu-19 nejhůře na celém světě.

Republikáni v čele s Trumpem však opakovaně bez dostatečných důkazů tvrdí, že pokud by využili korespondenční volby všichni voliči a ne jen ti, kteří k tomu mají zvláštní důvod, vedlo by to k rozsáhlým podvodům. Trump opakovaně varuje, že listopadové hlasování bude "nejvíce zmanipulované v historii", ačkoliv sám svůj hlas v několika posledních volbách odeslal poštou a se všeobecným dálkovým hlasováním má několikaletou zkušenost řada států.

"Na Floridě je volební systém zajištěný a bezpečný, vyzkoušený a spravedlivý. Floridský hlasovací systém byl vyčištěn (zabránili jsme pokusům demokratů o změny), takže na Floridě vás všechny vyzývám, abyste si řekli o hlasovací lístek a hlasovali poštou!" napsal prezident na twitteru.

Whether you call it Vote by Mail or Absentee Voting, in Florida the election system is Safe and Secure, Tried and True. Florida’s Voting system has been cleaned up (we defeated Democrats attempts at change), so in Florida I encourage all to request a Ballot & Vote by Mail! #MAGA