Trump obvinil firmu Pfizer. Zprávu o nadějné vakcíně prý schválně vydala až po volbách

Trump v sérii tweetů kritizoval nejen americkou firmu Pfizer, která vakcínu vyvíjí ve spolupráci s německou společností BioNTech, ale i Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který je zodpovědný za schválení vakcíny v USA. "FDA a demokraté nechtěli, abych dosáhl vakcínového vítězství před volbami, a proto to přišlo o pět dní později - jak jsem celou dobu říkal," uvedl prezident na twitteru.

The @US_FDA and the Democrats didn’t want to have me get a Vaccine WIN, prior to the election, so instead it came out five days later – As I’ve said all along!