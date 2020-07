Trump odkladem voleb vytváří kouřovou clonu a provokuje, píše tisk

Všichni však svorně upozorňují na to, že Trump nemá k odložení voleb potřebné pravomoci.

Trump ve čtvrtek znovu bez patřičných důkazů na twitteru napsal, že korespondenční hlasování vede k podvodům. "Odložte volby, dokud lidé nebudou moci hlasovat správně a bezpečně???" pokračoval prezident. Odborníci ale upozorňují, že termín voleb je zakotven v zákoně a o jeho posunu tak může rozhodnout jen Kongres. Trumpovi i jeho viceprezidentovi také vyprší mandát v termínu, který stanovuje ústava USA, a v případě odložení voleb by tedy stejně nemohl zůstat v úřadě.

Fact Check: You can’t do that.



The Constitution explicitly grants Congress the power to set the election date.



And we will do everything we can to ensure all Americans can vote — safely and securely — on November 3.



No matter what nonsense you tweet. https://t.co/vukxaptGLM