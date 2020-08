Trump odmítá finanční pomoc na podporu poštovního hlasování, demokraté jeho postoj kritizují

Některá média Trumpova slova berou jako přiznání, že opatření odmítá, protože mu vadí představa rozšiřování poštovního hlasování.

Kontroverzní výroky zazněly v rozhovoru na stanici Fox Business, když prezident mluvil o navrhovaném ekonomickém balíčku, jehož schválení Kongresem je i po týdnech jednání v nedohlednu. Demokrati podle agentury AP požadují, aby jeho součástí bylo deset miliard dolarů (220 miliard Kč) vyčleněných pro USPS, přičemž tato částka by zahrnovala i peníze určené pro zvládnutí očekávaného přívalu zásilek spojených s volbami.

"Potřebují ty peníze na to, aby pošta fungovala, aby mohla zpracovat všechny ty miliony a miliony hlasovacích lístků," řekl Trump. "Ale zatím se k tomu nepřiblížili. (...) Ale když tyto věci nedostanou, znamená to, že nemůžete mít všeobecné poštovní hlasování, protože na to nejsou vybaveni," pokračoval.

Trump admits he's sabotaging the Postal Service so universal mail voting will be impossible during an election that will be conducted amid a pandemic this November pic.twitter.com/epmxcgwLjK — Aaron Rupar (@atrupar) August 13, 2020

Enormní rozsah poštovního hlasování se směrem k listopadové volbě očekává v souvislosti s šířením koronaviru, které komplikuje tradiční způsob hlasování ve volebních místnostech. Některé státy už v tomto směru obyvatelům vychází vstříc a rozesílají hlasovací lístky všem aktivním voličům. Trump proti dálkové variantě volby dlouhodobě brojí a argumentuje nepodloženými předpověďmi o rozsáhlých podvodech s lístky.

Podle deníku The Guardian či americké rozhlasové stanice NPR nyní dal najevo, že se proti krizové pomoci pro poštu staví ve snaze ztížit poštovní hlasování. Politico navíc uvádí, že prezidentova kritika navrhované injekce je zcela v rozporu se stanoviskem, které demokratům za zavřenými dveřmi prezentovali vyjednavači Bílého domu.

THIS IS IN DIRECT CONFLICT with the position the president’s negotiators -- W.H. COS MARK MEADOWS and Treasury Secretary STEVEN MNUCHIN -- took with Democrats behind closed doors — Jake Sherman (@JakeSherman) August 13, 2020

Představitelé Demokratické strany šéfa Bílého domu za televizní rozhovor ihned kritizovali. "Klasický Trump. Nechce volby," prohlásil demokratický kandidát na prezidentský post Joe Biden.

"Prezident Spojených států sabotuje základní službu, na kterou spoléhají stamiliony lidí, podkopává životně důležitý prvek pro venkovské ekonomiky a pro doručování léků, protože chce Američanům odepřít jejich základní právo hlasovat bezpečně během nejhorší krize veřejného zdraví za více než 100 let," dodal v prohlášení mluvčí Bidenovy kampaně.

Americká média zároveň informují, že vyjednávání o sadě masivních opatření na podporu ekonomiky pro tuto chvíli v podstatě ztroskotala. Podle agentury Reuters se vyjednavači Bílého domu s předními demokraty z Kongresu nesetkali už skoro týden. Lídr republikánů v Senátu Mitch McConnell zase oznámil, že jeho komora dnes zahajuje naplánované prázdniny i bez schválení záchranného balíčku.