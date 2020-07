Trump odpustil Stoneovi kromě vězení i pokutu a státní dohled

Bývalý člen Trumpova volebního štábu byl loni odsouzen k celkem 40 měsícům vězení za sedm různých zločinů a původně měl dnes nastoupit k výkonu trestu ve federální věznici ve státě Georgia. Bílý dům ovšem v pátek večer oznámil, že prezident v tomto případě sáhl po zmírnění trestu a že "Roger Stone je nyní volný muž".

Trump nepoužil institut milosti a odsuzující verdikt tak jeho dlouholetému příteli v trestním rejstříku zůstává. Zásah hlavy státu nicméně maže všechny uložené postihy, ukazuje nově zveřejněné znění nařízení o zmírnění trestu.

"Snižuji v celém rozsahu trest odnětí svobody vyměřený Rogeru Stoneovi mladšímu," cituje z dokumentu agentura Reuters. "Také snižuji v celém rozsahu dvouleté období života pod dohledem se všemi jeho podmínkami a v poslední řadě odpouštím jakýkoli neuhrazený zůstatek uložené pokuty ve výši 20.000 dolarů (470.000 Kč)," píše se v Trumpově příkazu.

Reuters vývoj hodnotí jako dosud nejdůraznější krok Trumpa s cílem ochránit spolupracovníka zapleteného do kriminální kauzy a jako nejnovější aplikaci exekutivní pravomoci ve prospěch některého z prezidentových spojenců. Stone byl stíhán v souvislosti s vyšetřováním Roberta Muellera, který coby zvláštní vyšetřovatel mapoval kontakty mezi Trumpovou kampaní a ruskými hráči před posledními prezidentskými volbami.

Vymazání jeho trestu pobouřilo představitele Demokratické strany a další kritiky. Senátor a jeden z mála prezidentových oponentů v Republikánské straně Mitt Romney na twitteru psal o "bezprecedentní korupci".

Unprecedented, historic corruption: an American president commutes the sentence of a person convicted by a jury of lying to shield that very president.