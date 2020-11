Trump odvolal šéfa agentury CISA, ten odmítl prezidentovo tvrzení o falšování voleb

"Nedávné prohlášení Chrise Krebse o bezpečnosti letošních voleb bylo značně nepřesné, protože docházelo k masivním nekalým praktikám a podvodům," napsal Trump na twitteru. "Proto jsem s okamžitou platností odvolal Chrise Krebse z pozice šéfa agentury pro kybernetickou bezpečnost."

Trump v tweetu poukázal na údajné nesrovnalosti během voleb, v nichž podle něj hlasovali mrtví lidé, do volebních místností nebyli připuštěni volební pozorovatelé a sčítací stroje manipulovaly s lístky ve prospěch jeho demokratického vyzyvatele Joea Bidena. Stejně jako v minulosti pro svá tvrzení nepřinesl žádné důkazy.

BREAKING: President Trump has fired Christopher Krebs, a top cybersecurity official who affirmed the security of the election and rebutted rumors and baseless allegations of widespread voter fraud that Trump promoted.https://t.co/Z5z8ynkmrT