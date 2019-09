Trump ohrožuje USA? Kongres se rázně vložil do kauzy telefonátu na Ukrajinu

Demokraté a někteří republikáni požadují, aby byla Trumpova administrativa transparentní a poskytla zákonodárcům kompletní oznámení stěžovatele, takzvaného whistleblowera. To Bílý dům odmítá. Členové několika výborů Sněmovny reprezentantů pohrozili, že si nechají ve věci předvolat ke slyšení ministra zahraničí Mikea Pompea, pokud se situace nevysvětlí.

Šéf frakce demokratů v Senátu Chuck Schumer v pondělí požádal i o přepis telefonátu. "Je povinností Senátu - povinností - brát tuto záležitost ohledně národní bezpečnosti vážně a začít okamžitě s vyšetřováním," uvedl Schumer hlavně na adresu republikánských senátorů, kteří by podle něj neměli před Trumpovými přešlapy zavírat oči.

Even with a dire warning & efforts by @realDonaldTrump’s administration to cover it up, the GOP-led Senate is shying away from our constitutional obligation to conduct oversight.@SenateMajLdr McConnell: We must investigate who directed security assistance to Ukraine be delayed. https://t.co/QkKAmlRXUS