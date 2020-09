Trump opět sdílel zavádějící video s Bidenem

Nový klip s Bidenem na Trumpově účtu zůstává i poté, co byl označen popiskem "manipulovaná média", a už nasbíral více než pět milionů zhlédnutí. Využívá záběry z úterní Bidenovy předvolební akce na Floridě, kde bývalého viceprezidenta na podium uvedl portorický zpěvák Luis Fonsi. Biden pak přistoupil k řečnickému pultíku a řekl "mám pro vás jediný vzkaz", načež z mobilního telefonu pustil Fonsiho hit z roku 2017 "Despacito".

V upraveném videu sdíleném Trumpem ovšem místo tohoto songu začne skladba "Fuck the Police" ("do prdele s policií") od legendárního hip hopového uskupení N.W.A. Klip na twitter přidal účet s názvem The United Spot, který se označuje za zdroj satirických videí.

Trump, který se v rámci předvolební kampaně prezentuje jako bojovník za "právo a pořádek", zatímco Bidena vykresluje jako nepřítele policie, nejdříve video sdílel v noci na středu s komentářem: "Co má tohle znamenat?". Později jej svým desítkám milionů sledujících předložil znovu, tentokrát s popiskem: "Čína slintá. Nemůžou tomu uvěřit!".

Twitter k příspěvku přidal výstražný popisek na základě svých stále relativně nových pravidel o šíření "syntetických a manipulovaných médií", která by mohla uživatele uvádět v omyl. Platforma tak pokračuje v poměrně rázném postupu vůči příspěvkům na prezidentově profilu, Bidenův tým nicméně nové opatření kritizoval jako příliš mírné. "Toto je druhý Trumpův tweet s tímto falešným videem. Jediné upozornění, které dostanete, je ten malilinký štítek dole, že jde o 'manipulovaná média', kterého si sotva všimnete," citovala agentura Reuters zástupce Bidenova volebního štábu Roba Flahertyho.

K této kritice se přikláněli i někteří analytici, přičemž také podotýkali, že popisek "manipulovaná média" nemusí být pro všechny srozumitelný.

Twitter toto označení v souvislosti s příspěvky prezidenta Trumpa a jeho spojenců použil už poněkolikáté. Poprvé se tak stalo v březnu kvůli jinému zavádějícímu videu s Bidenem, který figuroval i v dalších problémových klipech propagovaných na konci srpna republikánským kongresmanem Stevem Scalisem a manažerem sociálních sítí v Bílém domě Danem Scavinem.

Jak popisuje web Politico, problémy mají Trump a lidé v jeho okolí i s dalšími pravidly Twitteru. Sociální síť nedávno opatřila upozorněními prezidentova prohlášení nabádající voliče k dvojitému hlasování v nadcházejících volbách, v květnu zase přidávala kontext k jeho nepodloženým tvrzením o korespondenčním hlasování. Prezidentovu nejstaršímu synovi v červenci Twitter krátkodobě zablokoval účet, když vyhodnotil, že Donald Trump mladší porušil pravidla proti šíření dezinformací o koronaviru.