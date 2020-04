Trump opět usvědčen ze lži. Varování ohledně koronaviru dostal od agentů mnohokrát

Zjištění jen potvrzují dřívější zprávy amerických médií, podle nichž varování od ledna přicházela vedle tajných služeb také od zdravotnických odborníků i prezidentových poradců.

Trump přesto po zhoršení situace ve své zemi uváděl, že pandemie přišla zcela nečekaně a že vývoj nebylo možné předpokládat. Na pondělní tiskové konferenci v Bílém domě pak řekl, že "to mohlo být zastaveno", přičemž ale zřejmě měl na mysli reakci Číny, odkud se virus začal šířit.

Trump: "There has been so much unnecessary death in this country. It could have been stopped and it could have been stopped short, but somebody a long time ago, it seems, decided not to do it that way. And the whole world is suffering because of it." https://t.co/9T8aUPjUrs pic.twitter.com/VPx2ah8aUy