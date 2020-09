Trump: OSN musí pohnat Čínu k odpovědnosti kvůli covidu-19

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Organizace spojených národů musí pohnat Čínu k odpovědnosti za její přístup k pandemii onemocnění covid-19, řekl dnes ve svém virtuálním projevu k Valnému shromáždění OSN americký prezident Donald Trump. Pětasedmdesát let po konci druhé světové války a založení OSN se svět podle něho znovu pustil do globálního boje, a to s nemocí.