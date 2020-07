Trump oznámil vyslání federálních agentů do Chicaga, mají zakročit proti rostoucímu násilí

V úterý večer si přestřelka na pohřbu v jižní části Chicaga vyžádala 15 zraněných. Policie uvedla, že střelbu považuje za součást boje mezi dvěma znepřátelenými gangy. Pohřbívaný patřil k jednomu z nich. Chicago má se střeleckými útoky problémy dlouhodobě, v posledních týdnech se ale situace zhoršila.

"Tyto násilné projevy šokují svědomí našeho národa," prohlásil Trump při vystoupení v Bílém domě.

zdroj: YouTube

Nárůst násilí přitom přičetl levicově orientovaným hnutím, která se podle něj po smrti černocha George Floyda v rukou policie v Minneapolisu snaží "rozpustit" místní policejní sbory.

Starostka Chicaga Lori Lightfootová nasazení federálních bezpečnostních složek zpočátku odmítala, hlavně kvůli dění v západoamerickém Portlandu, kde agresivní taktika federálních agentů jen rozdmýchala vášně kolem pokračujících protestů za reformu policie.

V úterý nicméně starostka podle agentury AP uvedla, že společně s federálními úřady dospěla k dohodě. "Vítáme skutečnou spolupráci, nevítáme ale diktaturu, autoritářství a nezákonné zatýkání a zadržování našich obyvatel. To nebudeme tolerovat," řekla.

Ministr spravedlnosti William Barr upřesnil, že do Chicaga by se mělo vydat 200 federálních agentů a do Albuquerque 30. Další 200 se jich již nyní nachází v Kansas City ve státě Missouri, kde probíhá rozsáhlá bezpečnostní operace. Barr zdůraznil, že tito federální agenti by neměli být zaměňováni s těmi, kteří se podílejí na potlačování násilných demonstrací.

Demokratičtí starostové Portlandu, Seattlu, Chicaga, Atlanty, Kansas City a Washingtonu poslali na ministerstvo spravedlnosti dopis, v němž vyjadřují nesouhlas s "jednostranným nasazením" federálních sil v jejich městech.