Trump podle médií možná brzy ohlásí další kandidaturu na prezidenta

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do inaugurace nového amerického prezidenta zbývá ještě sedm týdnů, už nyní však není nouze o spekulace týkající se příštích voleb hlavy státu v USA. Pozornost se přitom upírá především k odcházejícímu šéfovi Bílého domu Donaldu Trumpovi, který by v roce 2024 mohl usilovat o druhý mandát. Ohlášení kandidatury by podle nejnovějších zpráv mohlo přijít už v lednu.