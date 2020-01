Trump podporuje íránské demonstranty. Nesmí dojít k masakru, varoval úřady

Na teheránských vysokých školách se v sobotu sešly stovky lidí, kteří vyzývali k propuštění činitelů podílejících se na sestřelení letadla a k jejich postavení před soud.

Za zničení ukrajinského civilního letadla přijaly odpovědnost íránské revoluční gardy, které uvedly, že letoun byl omylem pokládán za nepřátelskou střelu s plochou dráhou letu. Teherán až do soboty sestřelení letadla popíral. Policie sobotní protesty rozehnala, napsala agentura AP.

Trump na twitteru napsal, že jeho vláda demonstrace v Íránu podrobně sleduje. Vyzval také íránské úřady, aby umožnily organizacím pro lidská práva protesty monitorovat. "Nesmí dojít k dalšímu masakru pokojných demonstrantů ani k zablokování internetu. Svět vás sleduje," napsal šéf Bílého domu na twitteru.

The government of Iran must allow human rights groups to monitor and report facts from the ground on the ongoing protests by the Iranian people. There can not be another massacre of peaceful protesters, nor an internet shutdown. The world is watching.