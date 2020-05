Trump pohrozil demonstrantům "nejzlejšími psy a nejstrašlivějšími zbraněmi"

Střety s Tajnou službou Spojených států (USSS), která je ochrankou prezidenta a dalších ústavních činitelů, před Bílým domem trvaly více než pět hodin. Davu se podařilo odstranit mobilní kovové bariéry a dostat se až k ostraze, která byla vybavena pořádkovými štíty. Několik obránců Bílého domu utrpělo drobná zranění, když se snažili demonstranty vytlačit. Při jednom z vyhrocených momentů USSS použila pepřový sprej.

Trump na twitteru ostraze poděkoval za skvělou práci a napsal, že vše bedlivě sledoval a že nemohl cítit bezpečněji. "Nechali 'demonstranty' vyřvávat a křičet, jak chtěli, ale když se někdo začal chovat příliš živě nebo vybočovat z řady, rychle a tvrdě si na něj došlápli, že nevěděl, odkud rána přišla," uvedl prezident.

K zásahu dále Trump poznamenal, že tajná služba pravidelně a "rychle jako kouzlem" střídala agenty v první linii, že mladé agenty nasazení bavilo a posloužilo jim k jejich výcviku a že nikomu se nepodařilo dostat přes plot. "Pokud by se jim to podařilo, přivítali by je ty nejzlejší psi a nejstrašlivější zbraně, jaké jsem kdy viděl," uvedl Trump.

