Trump politicky těží z pandemie, jeho jméno bude na šecích pro chudší Američany

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na šecích s jednorázovou finanční pomocí pro miliony Američanů bude vytištěno jméno prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Dnes o tom informoval deník The Washington Post, podle kterého to bude vůbec poprvé, co bude jméno amerického prezidenta uvedeno na výplatní složence amerického finančního úřadu IRS. Deník poznamenal, že příslušný příkaz k tisku jména vydalo ministerstvo financí.