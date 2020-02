Trump pompézně zahájil kampaň na Floridě, "vtrhl" na automobilový závod NASCAR

Florida je jedním z hlavních takzvaných bitevních států amerického prezidentského klání a vítězství na Floridě by mohlo být zásadní pro Trumpovo případné znovuzvolení, píše list The New York Times (NYT).

Trump, který je mimo jiné bývalou hvězdou televizních reality show, při návštěvě naplno uplatnil svůj talent i v tomto směru. Nad závodištěm, kde se shromáždilo přes 100.000 diváků, nejprve nízko přelétl v prezidentském speciálu Air Force One. Po krátkém proslovu před tribunami Trump řidiče vyzval slovy "Pánové, nastartujte své motory!" a v limuzíně objel s celou prezidentskou kolonou jeden okruh na čtyři kilometry dlouhém oválu.

Trump se tak stal druhým úřadujícím prezidentem, který závodiště navštívil. Před ním do Daytony Beach přijel v roce 2004 tehdejší prezident George Bush mladší.

Trumpova kampaň za znovuzvolení využila prezidentovy přítomnosti a vyslala do okolí závodiště letadlo s vlajícím transparentem. Ve stejném čase také odvysílala reklamní spoty na televizní stanici Fox News.

Voliči na Floridě, která je třetím nejlidnatějším americkým státem, se v posledních desetiletích střídavě přiklonili na stranu republikánských i demokratických kandidátů. Od 70. let minulého století se kromě jediné výjimky vždy vyjádřili pro toho uchazeče, který nakonec ve volbách zvítězil. Kampaně proto na Floridu směřují mnoho úsilí i peněz.

Trumpova přítomnost na zahájení závodu podle listu The Washington Post (WP) u diváků vyvolala především pozitivní ohlasy. Podle průzkumu WP a televize ABC z roku 2012 je totiž NASCAR oblíbený u podobných skupin obyvatelstva, u nichž převažuje podpora pro Trumpa, tedy převážně mezi staršími bělošskými muži.

Trump tento týden uspořádá předvolební mítinky také v Arizoně a Coloradu. V pátek plánuje v předvečer dalšího kola demokratického nominačního klání uspořádat volební shromáždění v Las Vegas ve státě Nevada.