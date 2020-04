Trump popřel, že chtěl své jméno na šecích pro chudší Američany

"Moc o tom nevím, ale rozumím tomu, proč tam moje jméno je," řekl Trump novinářům. Uvedl, že to rozesílání pomoci nijak nezpožďuje. "Jsem s tím spokojený. Nemyslím si, že je to nějaký velký problém. Jsem si jistý, že lidé budou velmi šťastní, až dostanou tučný a krásný šek, kde bude mé jméno," dodal.

Deník The Washington Post ve středu napsal, že ministerstvo financí nařídilo finančnímu úřadu IRS, který pomoc v době koronavirové krize distribuuje, uvést na šek do políčka pro doprovodné sdělení Trumpovo jméno. Trump podle listu původně chtěl, aby tam byl jeho podpis, což ale z právních důvodů nebylo možné. Jméno ale bude jen na šeku, který dostanou Američané, na které IRS nemá bankovní spojení. Podle The Washington Post se to týká asi 70 ze 150 milionů lidí, kteří na pomoc mají nárok.

Kongres USA na konci března schválil masivní balík o objemu 2,2 bilionu dolarů (přes 54 bilionů korun) na podporu hospodářství postiženého dopady pandemie nemoci covid-19. Vedle stovek miliard dolarů pro nejhůře zasažená odvětví bylo zhruba 500 miliard určeno pro americké rodiny. Jednotlivci, kteří ročně vydělají 75.000 dolarů (1,9 milionu Kč) nebo méně, dostanou jednorázově přímou platbu 1200 dolarů. Manželské páry s příjmem domácnosti do 150.000 dolarů ročně dostanou 2400 dolarů a dalších 500 dolarů na každé dítě.

Kritici považují uvedení prezidentova jména za další důkaz Trumpových snah z nynější krize politicky těžit. V listopadu se totiž v USA konají prezidentské volby, v nichž republikán Trump usiluje o druhý mandát. Jeho soupeřem bude pravděpodobně někdejší demokratický viceprezident Joe Biden, kterému cestu k získání nominace Demokratické strany uvolnil jeho jediný sok, senátor Bernie Sanders.

Portál MSN poznamenal, že již v březnu dostaly miliony Američanů do schránek leták amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) s titulkem Koronavirové instrukce Americe od prezidenta Trumpa.