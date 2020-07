Trump potvrdil, že USA provedly kybernetický útok proti Rusku

AII je instituce založená jedním z nejbližších spojenců ruského prezidenta Vladimira Putina a je považovaná za ústřední článek ruských dezinformačních operací. USA tuto instituci viní z podílu na zasahování do prezidentských voleb v roce 2016 a také do kongresových voleb v roce 2018.

Thiessen v The Washington Post napsal, že se Trumpa během rozhovoru zeptal, zda podnikl kybernetický útok. "Správně," odpověděl prezident.

