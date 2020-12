Trump před koncem mandátu zrychluje tempo federálních poprav

Pokud by se uskutečnily podle plánu, stal by se Trump prezidentem dohlížejícím na největší počet vykonaných poprav federálních vězňů za posledních 130 let, napsal dnes server televize ABC News.

Federální vláda letos v červenci oznámila, že po 17leté pauze hodlá znovu začít s vykonáváním poprav federálních vězňů odsouzených k trestu smrti. Úřady jich od té doby vykonaly osm. Pokud by naplnily nově zveřejněný plán, zvýšil by se tento údaj na celkových 13. Trump by se tak stal prezidentem, za jehož vlády byla vykonána asi čtvrtina všech poprav federálních vězňů v historii USA.

Rozhodnutí jeho administrativy přitom odporuje zvykům, podle nichž odcházející prezident nepřijímá před předáním moci rozhodnutí, s nimiž otevřeně nesouhlasí jeho nástupce, řekl Robert Durham z nestranické organizace Informační centrum pro tresty smrti (DPIC). Biden se v poslední době staví proti trestu smrti a prohlásil, že jej na federální úrovni hodlá zrušit.

"Jen těžko lze porozumět tomu, jak by kdokoliv v této fázi prezidentství mohl být přesvědčený, že by měl zabít tolik lidí. Zvláště když americká veřejnost zvolila někoho jiného, aby vás nahradil, a ta osoba tvrdí, že je odpůrcem trestu smrti," pokračoval Durham. "Je to naprostá historická odchylka," dodal.

V mezidobí mezi volbami a inaugurací nového prezidenta nařídil popravu federálních vězňů naposledy prezident Grover Cleveland ke konci 19. století. Jeho administrativa byla rovněž poslední, jež popravila dvouciferný počet vězňů, a to 14 v roce 1896.

Pro Bidena je toto téma podle ABC nepříjemné, protože byl jedním ze spoluautorů kontroverzní reformy trestního práva z roku 1994, která nově určila dalších 60 federálních zločinů, za něž soudy mohou udělovat trest smrti. Ačkoliv byl Biden před lety zastáncem poprav, svůj postoj časem změnil. Nyní se očekává, že popravy naplánované Trumpem zastaví tak rychle, jak bude moci. Jeho dlouhodobý plán je však nejasný. Mohl by se snažit přesvědčit Kongres k prosazení reformy, jež by trest smrti na federální úrovni zrušila. Mohl by ale také například využít své právo milosti a změnit všem odsouzeným k popravě jejich tresty na doživotí.

Federální vláda letos vykonala všechny popravy smrtící injekcí ve věznici ve městě Terre Haute Indianě. Látky užívané k uplatnění trestu smrti však přestávají být k dispozici, a tak ministerstvo spravedlnosti nedávno umožnilo popravy provádět rovněž zastřelením nebo jedovatým plynem. Podle ABC však není jasné, zda úřady v následujících týdnech některou z těchto metod použijí.

Ministr spravedlnosti William Barr oznámil znovuzahájení federálních poprav letos v červenci, ačkoliv velká podpora trestu smrti nepanuje ani u demokratů, ani u republikánů. Podle kritiků chtěl prezident krokem stvrdit svůj postoj prezidenta "zákona a pořádku", který deklaroval v reakci na rozsáhlé protesty proti rasismu a policejní brutalitě z letošního jara a léta, které na mnoha místech přerostly v rabování a nepokoje. Trump je podle ABC dlouhodobým podporovatelem trestu smrti.