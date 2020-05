Trump přišel o popularitu, kterou získal během pandemie

List poznamenal, že aktuální postoj veřejnosti ve srovnání s předchozími měsíci neznamená pro Trumpa žádnou výraznou změnu, takže v listopadových volbách nakonec může někdejšího demokratického viceprezidenta Joea Bidena porazit. Předvolební průzkumy Bidena favorizují a podle The Conversation lze očekávat, že vyhraje spíše Biden, ale bez šance není ani Trump.

Trump s ohledem na průzkumy veřejného mínění patří k nejkontroverznějším prezidentům, neboť se podle portálu fivethirtyeight.com za celou dobu jeho úřadování nestalo, aby prezidentovu práci schvalovala více než polovina Američanů. Aktuálně se to, jak šéf Bílého domu pracuje, líbí 44 procentům dotazovaných. Necelých 52 procent respondentů Trumpův výkon v čele země kritizuje.

Ještě na konci března, v době začínající krize, Trumpa podporovalo 49 procent účastníků ankety. Na začátku března to bylo 44 procent, což je hodnota, ke které se nyní Trump vrátil. Podle The Conversation ale z krátkého výkyvu ve prospěch Trumpa nelze mnoho usuzovat, neboť souhlas veřejnosti s prací republikánského prezidenta se prakticky od jeho nástupu do funkce pohybuje u hranice 40 procent.

Z pohledu absolutních čísel si Trump nevede dobře ani v celostátních průzkumech: podle aktuální sondáže CNN by Biden (51 procent) v listopadových volbách zvítězil nad republikánským prezidentem (46 procent) s náskokem pěti procentních bodů. O jeden procentní bod méně získal Biden (47 procent) nad Trumpem (43 procent) v průzkumu agentury YouGov.

Ale ani výsledky těchto sondáží nemohou s jistotou ukázat, kdo volby vyhraje. Podobně úspěšná, jako je nyní Biden, byla v roce 2016 i tehdejší demokratická prezidentská kandidátka Hillary Clintonová. Ta sice tehdy měla více hlasů od voličů, ovšem v přepočtu na volitele, kteří v USA de facto prezidenta vybírají, byl úspěšnější Trump, což mu prezidentské křeslo zajistilo.

Trump v současné době naléhá na co nejrychlejší obnovu hospodářského života v USA, protože podle analytiků je tato obnova pro jeho znovuzvolení rozhodující. Koronaviru jako výrazného faktoru na volební vývoj si je Trump zřejmě dobře vědom, neboť prohlásil, jak poznamenal portál Politico, že bude na Bidena nemilosrdně útočit, aby se listopadové volby staly referendem mezi ním a někdejším demokratickým viceprezidentem. Chce se tak vyhnout tomu, aby tématem voleb bylo hodnocení úspěšnosti boje proti koronaviru.