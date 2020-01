"Generál Kásem Solejmání během delšího období zabil nebo ošklivě zranil tisíce Američanů a připravoval zabití mnoha dalších... Ale byl dopaden! Byl přímo nebo nepřímo zodpovědný za smrt milionů lidí, včetně nedávného velkého počtu PROTESTUJÍCÍCH zabitých v samotném Íránu," napsal šéf Bílého domu v prvním podrobnějším komentáři k zabití íránského generála.

"Írán to sice nebude nikdy schopen doopravdy přiznat, ale Solejmání byl v zemi nenáviděný i obávaný. Oni (Íránci) nejsou zdaleka tak zarmouceni, jak vůdcové budou přesvědčovat vnější svět. Měl být odstraněn už před mnoha lety!" dodal americký prezident.

....of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago!