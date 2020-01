Trump reaguje na íránský útok. Mluvil o obětech a odstrašující síle USA

Prezident ve svém vystoupení kritizoval politiku Teheránu, kterou podle něj svět toleroval příliš dlouho. Je připraven uvalit na Írán nové sankce, když Teherán své chování nezmění. Hodlá také požádat Severoatlantickou alianci o větší angažovanost na Blízkém východě.

"To, že máme tak skvělou armádu a vybavení, neznamená, že to musíme použít. Nechceme to použít. Síla Ameriky, a to jak vojenská, tak ekonomická, je nejlepším odstrašujícím prostředkem," prohlásil Trump.

Tiskové agentury si všímají toho, že prezident nepřipojil žádnou další konkrétní hrozbu na adresu Íránu.

Trump si přeje, aby zbývající signatářské země dohody o íránském jaderném programu následovaly USA a od tohoto ujednání s Teheránem odstoupily. "Musíme spolupracovat a vyjednat s Íránem dohodu, která světu zajistí větší bezpečnost a díky níž bude svět místem míru," prohlásil prezident. USA od dohody odstoupily v roce 2018 a obnovily pak protiíránské sankce. Zejména evropští signatáři se snaží dohodu udržet při životě, i když Írán ji už přestává dodržovat. Trump přitom dnes zopakoval svá tvrzení z minulosti a řekl, že "Íránu nebude dovoleno mít jadernou zbraň".

Írán v noci na dnešek zaútočil v Iráku na dvě základny používané americkými vojáky. Íránci tvrdí, že útok zabil 80 Američanů, ale ničím to nepodložili. Raketový útok označili za odvetu za likvidaci Solejmáního, jehož zabil americký dron v pátek v Bagdádu. Irák protestoval jak proti tomuto americkému útoku, tak proti íránské odvetě; v obou případech hovoří o porušen irácké svrchovanosti.