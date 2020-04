Trump řekl lídrům amerických soutěží, že doufá v brzký restart

"Chci fanoušky zpátky na stadionech, až budeme připraveni. Samozřejmě by to mělo být co nejdříve," řekl Trump sportovním lídrům, mezi nimiž byli komisionáři NFL, NBA, NHL, MLB a MLS či šéfové golfového okruhu PGA nebo organizace bojových sportů UFC.

"A vrátit se chtějí i fanoušci. Chtějí se dívat na basketbal, baseball, americký fotbal a hokej. Touží vidět své sporty. A chtějí jít na golfová hřiště a dýchat příjemný čistý čerstvý vzduch," dodal Trump.

Basketbalová NBA, hokejová NHL a fotbalová MLS přerušily své sezony v polovině března, baseballová MLB odložila plánovaný začátek na neurčito. Spojené státy americké mají nejvyšší počet případů nákazy koronavirem na světě, pozitivně testováno bylo více než 306 tisíc lidí a přes 8300 jich nemoci covid-19 podlehlo. Lékařští experti Bílého domu předpokládají, že i při dodržení nařízení zdržovat se doma může pandemii podlehnout 100 až 240 tisíc Američanů.

Přesto prezident Trump podle zdroje agentury AP během rozhovoru s šéfy soutěží uvedl, že věří v začátek nové sezony ligy amerického fotbalu NFL v plánovaném termínu 10. září. Jeho optimismus ale nesdílí například kalifornský guvernér Gavin Newsom. "Nepředpokládám, že k tomu v tomto státě dojde," uvedl.