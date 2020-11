Trump sám sebe opět prohlásil za vítěze voleb, neprávem

Prezidentův tweet o pěti větách byl napsán kompletně velkými písmeny, na jeho oficiálním účtu se objevil krátce poté, co se hlava státu vrátila do Bílého domu z výjezdu na golf. Twitter k příspěvku velmi rychle připojil poznámku, že "toto tvrzení o volebních podvodech je sporné".

Trump například naznačoval, že volební pozorovatelé z republikánského tábora nebyli vpuštěni do místností, kde se sčítaly hlasy. Tvrzení v tomto duchu již několik dní rozporují americká média i volební činitelé z různých států a žádné takovéto obvinění zatím neobstálo u soudu.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!