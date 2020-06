Trump sdílel kontroverzní video. Obsahuje rasistický výkřik a smršť vulgarismů

Video za urážlivé označil také jediný černošský republikánský senátor Tim Scott. "Není pochyb o tom, že to neměl retweetovat a že by to měl dát pryč," řekl Scott v rozhovoru s televizí CNN. Moderátor se ho následně zeptal, zda ho video uráží, neboť jeho jako bělocha výkřiky o bílé nadřazenosti urážejí.

Seniors from The Villages in Florida protesting against each other: pic.twitter.com/Q3GRJCTjEW — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) June 27, 2020

"Pokud se podíváte na celé video, které nemůžete přehrát, protože je plné nadávek, tak celá ta věc je urážlivá. Samozřejmě že komentář o bílé síle byl urážlivý. To je bez debat," odpověděl Scott.

Incident, který Trump sdílel, se odehrál ve floridské oblasti známé jako The Villages, kde žije mnoho amerických důchodců. A právě senioři byli aktéry vyhrocené situace. Na Trumpovy příznivce, kteří projížděli ulicí na golfových vozících, pokřikovali prezidentovi odpůrci. Během hádky Trumpův zastánce dvakrát zakřičel na svého soka heslo Bílá síla. "Tak takový jsi, bílá síla," odpověděl mu prezidentův odpůrce.

Pro úplnost situace je nezbytné uvést, že urážkami se bez rozdílu častovali příslušníci obou znesvářených táborů. Z videa je například patrné, jak žena s transparentem obviňujícím prezidenta z bigotnosti křičí na každou posádku projíždějících vozíků vulgarismus "fuck Trump". Ten je možné slušně přeložit jako "do háje s Trumpem", v angličtině má ale celou škálu významů, včetně těch nejhrubších.

V tweetu, ještě než ho Trump smazal, vedle sdíleného videa připsal, že děkuje skvělým lidem v The Villages. "Radikálně levicoví a nicnedělající demokraté na podzim propadnou. Zkorumpovaný Joe (Biden) je vyřízený," dodal na adresu svého demokratického protivníka a někdejšího viceprezidenta Bidena se kterým se v listopadu utká o prezidentské křeslo.

Ke kontroverznímu tweetu se vyjádřil také někdejší bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton, který se s Trumpem rozešel ve zlém. Bolton ve svých čerstvě vydaných pamětech The Room Where It Happened: A White House Memoir (Místnost, kde se to stalo: Paměti z Bílého domu) vykresluje prezidenta ve značně nelichotivém světle jako neschopného. K videu Bolton řekl, že je dobře možné, že ho Trump sdílel jen kvůli tomu, že u něj viděl volební slogan Trump 2020 jako klíčové slovo.

Mluvčí Bílého domu Judd Deere uvedl, že prezident rasistické heslo nezaznamenal. "Ten konkrétní výrok na videu neslyšel. Viděl tam ale úžasné nadšení u mnoha svých příznivců," dodal Deere.