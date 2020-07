Trump sdílel tweet, podle kterého o covidu-19 "všichni lžou", aby poškodili Ameriku

Bilance potvrzených infekcí ve Spojených státech v posledním týdnu rostla téměř o 60.000 případů denně, což je skoro dvojnásobné tempo oproti dubnovému vrcholu epidemie. Trump ovšem na veřejnosti nepřipouští, že by se situace v USA zhoršovala, což jej staví do konfliktu se zdravotnickými činiteli. Minulý týden například kritizoval CDC za jeho "nepraktická" doporučení kolem obnovy prezenční výuky na školách. V neděli večer pak americká média psala o snaze Bílého domu zdiskreditovat epidemiologa Anthonyho Fauciho, který jako člen federálního krizového štábu opakovaně vyjádřil výhrady k uvolňování karanténních opatření v některých státech.

The most outrageous lies are the ones about Covid 19. Everyone is lying. The CDC, Media, Democrats, our Doctors, not all but most ,that we are told to trust. I think it's all about the election and keeping the economy from coming back, which is about the election. I'm sick of it. — Chuck Woolery (@chuckwoolery) July 13, 2020

Twitterový příspěvek sdílený prezidentem si bere na mušku kromě CDC a lékařů také média a Demokratickou stranu. "Všichni lžou (o covidu-19). CDC, média, demokrati, naši doktoři, ne všichni, ale většina," napsal Chuck Woolery, bývalý moderátor soutěžních pořadů a známý stoupenec Republikánské strany.

"Myslím, že celé je to o (listopadových prezidentských) volbách a o tom zabránit ekonomice, aby se vrátila zpět, což je o volbách. Mám toho plné zuby," pokračoval tweet, jehož autor svá tvrzení nedoložil konkrétními příklady.

Hi Chuck, ER doc here,



We’re not lying. It’s actually really horrible to see people die from COVID19.



And it’s not about the election. It’s actually still about the dying thing. And it’s preventable.



ps the economy only comes back when we manage COVID.



pss I’m also sick of it https://t.co/vg38luygBR — Craig Spencer MD MPH (@Craig_A_Spencer) July 13, 2020

Wooleryho slova vyvolala reakce novinářů i zdravotníků. "Nelžeme. Opravdu je to dost hrozné vidět lidi umírat na covid-19. A není to o volbách. Ve skutečnosti je to pořád o tom umírání," napsal na twitteru Craig Spencer z nemocnice New York Presbyterian Hospital. "Taky toho mám plné zuby," dodal.

Reportér Kyle Cheney z magazínu Politico hodnotil Wooleryho tvrzení jako "těžce nepravdivé". "Je obtížné vystihnout, jak nebezpečné je, že prezident při řádění pandemie použije nejsilnější komunikační megafon na světě, aby řekl, že vědci a doktoři jsou skoro všichni politicky motivovaní lháři," komentoval Trumpovo rozhodnutí daný příspěvek sdílet.