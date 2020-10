Trump se ke kampani pravděpodobně vrátí až po víkendu

Mezitím se čeká na nové informace od lékařů, které by mohly osvětlit, zda může být hlava státu stále nakažlivá.

Trump ohlásil pozitivní test na koronavirus minulý týden v noci na pátek a už týden tak nemůže vystupovat na předvolebních mítincích. Jeho poradci uvádí, že by se k nim rád vrátil co nejdříve. Je to pochopitelné vzhledem k tomu, že do hlavního termínu voleb zbývá 25 dní a že Trump v celostátních průzkumech preferencí výrazně zaostává za svým vyzyvatelem z Demokratické strany Joem Bidenem.

Hlavní lékař Bílého domu Sean Conley ve čtvrtek uvedl, že prezident má tři dny po návratu z nemocnice léčbu spojenou s covidem-19 za sebou a že už v sobotu by se mohl vrátit k plnění svých veřejných povinností. Trump následně v rozhovoru v televizi Fox News naznačil, že by se v sobotu mohl objevit na předvolební akci na Floridě.

Dnešní vyjádření Bílého domu ale tyto plány nepotvrzovaly a Trumpův volební štáb oznámil, že na Floridu se v sobotu vydá viceprezident Mike Pence. Podle zákulisních vyjádření je pravděpodobnější, že prezident se před voliči znovu ukáže až v pondělí.

"Nebude tam venku, pakliže by mohl šířit virus," řekla dnes mluvčí Kayleigh McEnanyová, která patří mezi řadu nakažených osob z Trumpova okolí. Ohlásila na dnešek další vyjádření lékaře Conleyho. Hovořila též o pokračujících testech, které mají zajistit, že prezidentův případný návrat do kampaně bude bezpečný.

Zda je Trump stále nakažlivý, není jasné, a nejasnosti nadále panují i kolem dalších aspektů jeho diagnózy. Prezidentův tým nadále odmítá sdělit, kdy měl Trump naposledy negativní test na koronavirus SARS-CoV-2. To vyvolává pochybnosti, zda prezident dříve absolvoval každodenní testy, jak Bílý dům tvrdil.

Dnes měl jeho šéf na programu telefonický rozhovor s konzervativním komentátorem Rushem Limbaughem a také další vystoupení v televizi Fox News, které bude jeho prvním interview před kamerou od ohlášení pozitivního testu. Zpovídat jej bude lékař Marc Siegel, který podle zpravodajského webu Axios ve vysílání Fox News opakovaně šířil dezinformace o koronaviru.