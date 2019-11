Trump se nechá grilovat Kongresem? Nápad se mu líbí, opět napadl demokraty

Veřejná slyšení ve Sněmovně reprezentantů začala minulý týden a od úterý do čtvrtka mají pokračovat slyšením dalších osmi vládních úředníků a diplomatů. Opoziční demokraté se jejich prostřednictvím snaží dokázat provinění prezidenta, který podle nich nutil Ukrajinu, aby mu dodala kompromitující informace na jeho pravděpodobného volebního soka Joea Bidena.

Vyšetřování ve Sněmovně reprezentantů, kterou ovládají opoziční demokraté, je součástí přípravy na ústavní žalobu. Její prosazení je ale nereálné vzhledem k republikánské převaze v Senátu, druhé kongresové komoře, která podle ústavy vynáší konečný verdikt. I když někteří republikáni prezidentovo chování kritizují, málokdo pochybuje o tom, že by při impeachmentu Trumpa podrželi.

Ke slyšení v Kongresu Trumpa veřejně vyzvala předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. V pořadu televize CBS v neděli řekla, že "Trump by mohl přijít před (vyšetřovací) výbor a promluvit. Pokud si to přeje, může říci pravdu, kterou chce". "Měl by svědčit pod přísahou," doplnil Pelosiovou Adam Schiff, šéf výboru pro kontrolu zpravodajských služeb, který slyšení organizuje.

....that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it!