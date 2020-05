Trump se nechystá převzít kontrolu nad národními gardami, ujišťuje poradce O'Brien

"V tuto chvíli se nechystáme gardu federalizovat," řekl O'Brien. Termín federalizace se v případě gardy používá při její mobilizaci k vojenské službě pro Spojené státy.

Národní gardy, které jsou jednou z rezervních složek amerických ozbrojených sil, jsou v běžném stavu pod velením guvernérů. V pravomoci prezidenta je možnost ale povolání gard do aktivní služby ozbrojených sil USA. O'Brienův komentář tak znamená, že odpovědnost za bezpečnostní situaci v regionech nadále leží na bedrech guvernérů a starostů.

Trump v sobotu ostře kritizoval liberální guvernéry za to, že nedokážou situaci uklidnit. Prezidentova kritika mířila i na minnesotského guvernéra Tima Walze a minneapoliského starostu Jacoba Freye. Ti jsou členy Minnesotské demokratické zemědělské strany práce, která je součástí celoamerické Demokratické strany.

The National Guard has been released in Minneapolis to do the job that the Democrat Mayor couldn’t do. Should have been used 2 days ago & there would not have been damage & Police Headquarters would not have been taken over & ruined. Great job by the National Guard. No games!