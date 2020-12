Trump se odmítá vzdát. Chce jmenovat vyšetřovatele údajných volebních podvodů

Trump se snaží zamezit tomu, aby členové Kongresu 6. ledna Bidena oficiálně potvrdili příštím šéfem Bílému domu. Biden už se připravuje na převzetí prezidentského úřadu 20. ledna.

O pondělní schůzce, jejíž účastníci prý probírali "množící se důkazy volebních podvodů," informoval na twitteru personální šéf Bílého domu Mark Meadows.

Several members of Congress just finished a meeting in the Oval Office with President @realDonaldTrump, preparing to fight back against mounting evidence of voter fraud.



Stay tuned.