Trump se opřel do General Motors kvůli plicním ventilátorům

"Řekli, že nám velmi rychle dají 40.000 velmi potřebných ventilátorů. Nyní mluví o tom, že jich bude jen 6000, že budou koncem dubna a že za ně chtějí balík," napsal na twitteru Trump. Poukázal na to, že s General Motors nikdy nic dobře nedopadne.

General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other plant, and START MAKING VENTILATORS, NOW!!!!!! FORD, GET GOING ON VENTILATORS, FAST!!!!!! @GeneralMotors @Ford