Trump se prý v bunkru neskrýval. Byla to inspekce, tvrdí

"Řekli, že by to byla vhodná chvíle jít dolu a podívat se, protože to někdy možná budete potřebovat," uvedl Trump.

Několik zdrojů televize CNN situaci popsalo jinak. Podle nich byl Trump ve spěchu odveden do bunkru, kde při intenzivních pátečních protestech strávil skoro hodinu. Podle jednoho ze zdrojů tam byli spolu s ním odvedeni také jeho syn Barron a první dáma Melania.

Trump v rozhovoru s Brianem Kilmeadem z Fox News Radio řekl, že do bunkru šel ve dne, nikoli v noci, kdy se odehrávaly protesty před jeho rezidencí.

"Byl jsem tam na malinkatou, kratičkou chvíli," řekl prezident s tím, že to byla "spíše inspekce".

Trumpa podle CNN hluboce rozčílily zprávy, že se skryl v bunkru a trval pak na tom, že se vyfotí před branami Bílého domu. Právě to nakonec vedlo k jeho návštěvě nedalekého kostela, kde zapózoval s biblí.

Trump v rozhovoru s Fox News Radio uvedl, že bunkr navštívil už v minulosti a byl tam "dvaapůlkrát". I v těchto případech podle něj šlo o prohlídku místnosti.

Trump nadále čelí kritice za svou cestu na fotografování před kostelem svatého Jana nedaleko Bílého domu, které předcházelo násilné rozehnání pokojného protestu.

Ke kritice se přidala i řada duchovních. Ti poznamenali, že Trump do kostela nevešel, nepomodlil se a bibli použil spíše jako rekvizitu.

Trump ale trvá na tom, že se jeho návštěva setkala s pochvalou a řekl, že duchovním se velmi líbilo, že tam šel s biblí. "Nelíbilo se to jen druhé straně, víte, té odporující-opoziční straně, jak se říká," řekl. "Den předtím kostel spálili, slyšel jsem jak milí a úžasní ti demonstranti tam byli. Opravdu? Tak proč spálili kostel?," ptal se.

Trump také řekl, že nevěděl o tom, jak byli rozehnáni demonstranti v parku před jeho návštěvou kostela. CNN uvádí, že při svém vystoupení v Růžové zahradě Bílého domu musel slyšet zábleskové granáty a při cestě ke kostelu byl ve vzduchu stále cítit slzný plyn.