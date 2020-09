Trump se snaží podrýt demokracii. Média musí zakročit proti dezinformacím, vyzval Sanders

"Toto jsou volby mezi Donaldem Trumpem a demokracií - a demokracie musí zvítězit," prohlásil Sanders, jenž se řadí k levicovějšímu křídlu Demokratické strany a sám sebe nazývá demokratickým socialistou. "Za obranu americké demokracie bojovalo a zemřelo příliš mnoho lidí a vy ji nezničíte," řekl pak v poznámce adresované republikánskému prezidentovi.

For the first time, we are facing an election where it is not clear that a sitting president will voluntarily leave office if he loses. Watch my live address on what we must do to prepare for Trump’s unique threat to our democracy: https://t.co/7iVunrmo8h