Trump se zapojí do další volební žaloby mířící k nejvyššímu soudu

Nižší soudy dosud smetly ze stolu desítky Trumpových stížností na regulérnost voleb, agentura AP přitom napsala, že podle právních expertů má nynější pokus přinejlepším podobnou naději na úspěch.

Ministr spravedlnosti státu Texas Ken Paxton podal stížnost na průběh hlasování ve státech Georgia, Michigan, Pensylvánie a Wisconsin, kde letos zvítězil Biden, ačkoli tam před čtyřmi lety dominoval Trump. Paxton využil zvláštního ustanovení, které umožňuje předkládat spory mezi jednotlivými státy přímo nejvyššímu soudu, kam musí za normálních okolností kauzy dospět přes soudy nižší instance.

Trump se přitom již před volbami netajil tím, že by chtěl vést spor o výsledek voleb před nejvyšším soudem, kde mají díky jeho nedávné nominaci značnou převahu konzervativně lnaadění soudci.

AP však poznamenává, že žaloba státu Texas opakuje řadu nepravdivých, vyvrácených a nepodložených obvinění o údajných podvodech s korespondenčními hlasy, které již odmítla řada jiných soudů. Cílem stížnosti je úplně zahodit výsledky ve čtyřech napadených státech, čímž by Trump získal převahu ve sboru volitelů, který o příštím prezidentovi v pondělí oficiálně rozhodne.

Nejvyšší soud však již v úterý odmítl bez podrobnějšího komentáře jinou žalobu, jejímž cílem bylo zpochybnit výsledky voleb v Pensylvánii. Trump se dnes od této kauzy distancoval s tím, že se v ní neangažoval. Jen krátce nato však napsal, že se hodlá vložit do žaloby státu Texas, což je podle něj kauza, "na kterou všichni čekali".

We will be INTERVENING in the Texas (plus many other states) case. This is the big one. Our Country needs a victory!