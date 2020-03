Trump se znovu opřel do svého někdejšího ministra Sessionse

Sessions byl po dvě desetiletí vlivným senátorem za stát Alabama a byl také jedním z prvních zákonodárců, kteří podpořili Trumpovu kandidaturu na prezidenta. V roce 2017 se stal ministrem spravedlnosti, avšak brzy upadl v prezidentovu nemilost, což vedlo k jeho odstoupení z funkce.

Někdejší ministr spravedlnosti nyní usiluje o návrat do horní komory Kongresu, k čemuž se Trump dosud nevyjadřoval. "Tohle se stane tomu, kdo je s důvěrou jmenován ministrem spravedlnosti Spojených států a poté nemá dostatek moudrosti či kuráže na to, aby se postavil tváří v tvář falešnému honu na čarodějnice souvisejícího s Ruskem. Vzdal se dohledu PRVNÍ DEN v úřadu, a Muellerův podvod začal!" napsal dnes Trump s odkazem na to, že Sessions si nezajistil republikánskou nominaci hned v prvním kole senátních primárek a bude muset bojovat v dalším kole s politickým nováčkem Tommym Tubervillem.

This is what happens to someone who loyally gets appointed Attorney General of the United States & then doesn’t have the wisdom or courage to stare down & end the phony Russia Witch Hunt. Recuses himself on FIRST DAY in office, and the Mueller Scam begins! https://t.co/2jGnRgOS6h