Trump se zúčastní pochodu proti potratům. Bude tam velký dav, jásá na twitteru

V uplynulých letech posílal Donald Trump na pochod členy své vlády či k účastníkům promlouval prostřednictvím videopřenosu. Letos však pochod vůbec poprvé navštíví osobně.

"Uvidíme se v pátek... Bude tam velký dav!" napsal Trump na twitteru ve středu po návratu ze zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském alpském středisku Davosu.

See you on Friday...Big Crowd! https://t.co/MFyWLG4HFZ