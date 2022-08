Trump shání zkušené právníky, setkává se však s odmítavými reakcemi

Exprezident je vystaven právním rizikům na několika frontách, například v souvislosti se snahou zvrátit výsledek posledních prezidentských voleb, ovšem jeho nejpalčivějším problémem se nyní zdá být kauza kolem zacházení s utajovanými dokumenty. Několikaměsíční vyšetřování v tomto směru eskalovalo minulé pondělí domovní prohlídkou ve floridském resortu Mar-a-Lago, odkud agenti FBI podle později zveřejněného seznamu odnesli i několik sad dokumentů s označením "přísně tajné". Vyšetřovatelé o povolení k prohlídce žádali i kvůli podezření na porušení zákona proti špionáži.

Trumpovi se v posledních dnech nedaří najmout zkušeného obhájce v trestních záležitostech s dobrými výsledky z podobných kauz, píše WP. "Všichni říkají ne," řekl jistý prominentní republikánský právník, který o věci mluvil pod podmínkou zachování anonymity.

Podle deníku by možnost zastupovat bývalého prezidenta ve spojení se složitými právními otázkami figurujícími v aktuální kauze byly za jiných okolností lákadlem pro vysoce kvalifikované právníky. Trumpovu snahu získat takové lidi ale komplikuje jeho polarizující vystupování a jeho pověst špatného klienta, uvádí WP. "Několik lidí řeklo, že Trumpa je takřka nemožné zastupovat a že by nebylo jasné, zda by někdy dostali zaplaceno," dodává deník.

Právní tým prezidenta USA z let 2017 až 2021 aktuálně zahrnuje dva bývalé federální prokurátory: Evana Corcorana a Jamese Trustyho. Další členové ale mají méně zkušeností se spory na federální úrovni. To platí pro někdejší pracovnici protrumpovské televize One America News Christinu Bobbovou nebo pro někdejší právničku firmy provozující parkovací garáže Alinu Habbaovou, které Trumpa rovněž zastupují.

"Dlouholetí důvěrníci a poradci Trumpa začali být extrémně znepokojeni ohledně jeho aktuální sestavy právníků, přičemž podotýkají, že většina z nich má malé nebo vůbec žádné zkušenosti s případy tohoto druhu," napsal WP s odvoláním na dva nejmenované zdroje obeznámené s úvahami Trumpova okolí.

Reportérka listu The New York Times Maggie Habermanová, která dění kolem Trumpa sleduje řadu let, v reakci na nový článek poznamenala, že newyorský podnikatel má nyní už sedmý či osmý právnický tým od chvíle, co se stal prezidentem. "A hledání nového je výzva, když touží k věci přistupovat jako ke krátkodobému PR problému, místo jako k dlouhodobému problému právnímu," napsala na twitteru.

Trumpa v minulosti zastupoval například bývalý newyorský starosta Rudy Giuliani, který je nyní vyšetřován kvůli snahám zasahovat do potvrzování předloňských voleb, nebo Michael Cohen, který byl v roce 2018 odsouzen mimo jiné za lhaní Kongresu. Listu WP řekl, že Trump je jako klient velmi náročný, protože "vždycky tlačí na pilu, zřídka naslouchá rozumným právnickým radám a chce po vás, abyste dělali věci, které jsou nevhodné eticky i právně".